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Министры строительства шести стран подписали два документа в Бишкеке

13:27, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Бишкеке по итогам второй встречи министров строительства стран формата «Центральная Азия — Китай» подписали два совместных документа. Они направлены на развитие сотрудничества в строительной отрасли и реализацию совместных проектов.

Встреча прошла с участием представителей Кыргызстана, Китая, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По итогам переговоров стороны подписали:

  • совместное заявление по итогам второй встречи министров строительства стран формата «Центральная Азия — Китай»;
  • план мероприятий по развитию сотрудничества в строительной сфере на 2027–2028 годы.

Участники обсудили выполнение Пекинской инициативы, достигнутые результаты и приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.

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В рамках встречи министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев провел двусторонние переговоры с министром жилищного, городского и сельского строительства Китая Ни Хуном, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Шерзодом Хидоятовым, а также председателем Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Таджикистана Низомом Юсуфи Мирзозодой.

Стороны обсудили расширение взаимодействия в строительной отрасли и реализацию совместных инициатив.

Подписанные документы должны стать основой для системного развития сотрудничества между странами региона, выполнения достигнутых договоренностей и запуска новых совместных проектов.

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