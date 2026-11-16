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В Иссык-Кульской области оштрафовали четыре стройкомпании на 1 миллион сомов

15:39, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Иссык-Кульской области по итогам рейдовой проверки на четырех строительных объектах выявлены нарушения строительных норм. Четыре компании оштрафованы на общую сумму 1 миллион сомов, а работы на двух объектах приостановлены. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Рейд проведен по поручению министра строительства Нурдана Орунтаева с участием директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля Марата Акназарова.

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Проверка охватила следующие объекты:

  • апарт-отель «Терма» в селе Сары-Ой;
  • отельный комплекс «Маракеш Резиденс» в селе Чок-Тал;
  • зону отдыха «Даймонд Резорт» в селе Бостери;
  • зону отдыха «Имарат Резорт» в селе Бостери.

Как отметили в ведомстве, ранее территориальное управление уже проводило с представителями этих объектов разъяснительную работу и выдавало уведомления об устранении нарушений. Во время рейда проверили, насколько компании выполнили предписания.

По выявленным нарушениям составлены соответствующие акты. Компании ОсОО «СК Авангард Групп», «Эксперт Логистик», «Имарат Строй» и «ЭММА Курулуш» оштрафованы на общую сумму 1 миллион сомов.

Кроме того, строительные работы на объектах «Даймонд Резорт» и «Маракеш Резиденс» приостановлены, а лицензии компаний аннулированы.

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