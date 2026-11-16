Прощайте, защищенные бланки. Сертификаты в Кыргызстане станут электронными

В Кыргызстане предлагают перевести сертификаты соответствия и декларации о соответствии в электронный формат. Проект постановления кабинета министров вынесли на общественное обсуждение.

Документ разработало Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Он предусматривает изменения в постановление правительства от 25 марта 2010 года № 178.

Согласно проекту, сертификаты соответствия, приложения к ним и декларации о соответствии можно будет оформлять и выдавать как на бумаге, так и в электронной форме.

Электронные документы будут иметь такую же юридическую силу, как и бумажные, и не потребуют оформления на специальных защищенных бланках.

Предполагается, что документы будут формировать в информационной системе, подписывать квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица и направлять заявителю в электронном виде.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения направлены на упрощение процедур сертификации, снижение административной нагрузки на предпринимателей и дальнейшую цифровизацию строительной отрасли.

В министерстве рассчитывают, что переход на электронный документооборот позволит сократить бюрократические процедуры, повысить прозрачность выдачи документов и упростить взаимодействие бизнеса с государственными органами.

Бумажные сертификаты и декларации сохранятся — проект предусматривает возможность использования обоих форматов.

По данным разработчиков, реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.