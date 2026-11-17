Чуйским региональным управлением Департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства проведена проверка качества укладки асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге Чапаев — Кегети — Арпатекир.

В ходе проверки установлено, что на участке протяженностью 3,2 километра работы по укладке асфальтобетонного покрытия были выполнены с нарушением строительных норм и правил, а также нормативно-технических требований, установленных для дорожного строительства.

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По результатам проверки в отношении подрядной организации, ОсОО «Дол Нур ЛТД», был составлен акт и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, на организацию наложен штраф в размере 200 тысяч сомов.

На основании выданного предписания подрядная организация демонтировала асфальтобетонное покрытие, не соответствующее установленным требованиям. В настоящее время работы по укладке дорожного покрытия выполняются повторно с соблюдением установленных технологических требований.

Департамент продолжит на постоянной основе контролировать качество дорожно-строительных работ и соблюдение строительных норм и правил.