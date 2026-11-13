Министрам стран ЦА и Китая показали «Бишкек Арену» и завод по переработке мусора

В рамках второго мероприятия в формате «Центральная Азия — Китай» министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Нурдан Орунтаев также ознакомил делегации КНР, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с двумя крупными инфраструктурными объектами Бишкека.

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Министры посетили экотехнологический завод по переработке твердых бытовых отходов. Предприятие открыли 27 декабря 2025 года. Его мощность составляет 1-1,2 тысячи тонн отходов в сутки, а возможности по выработке электроэнергии достигают 30 мегаватт. Завод является первым подобным экотехнологическим предприятием в Центральной Азии. В Бишкеке также рассматривается возможность строительства второго завода.

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Кроме того, иностранным делегациям показали новый стадион «Бишкек Арена». Он рассчитан на 51 тысячу зрителей и позиционируется как крупнейшая футбольная арена Центральной Азии. Диаметр сооружения составляет 280 метров, высота — 70 метров, общая площадь — 85 тысяч квадратных метров. В стадионе предусмотрены три подземных и пять надземных этажей.