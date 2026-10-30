В Кыргызстане аграриям выдали льготные кредиты на 12,6 миллиарда сомов

В Кыргызстане в 2026 году на поддержку сельского хозяйства и агропромышленного комплекса направили более 12,6 миллиарда сомов льготных кредитов. Финансирование получили 10 тысяч 599 заемщиков по восьми государственным программам.

Как сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, общий объем кредитования составил 12 миллиардов 614,3 миллиона сомов, а фактически выдано 12 миллиардов 645,7 миллиона сомов. Объем предоставленных субсидий достиг 1 миллиарда 198 миллионов сомов.

Кредиты предоставляются сельхозпроизводителям под 2–6 процентов годовых сроком от трех до семи лет. При этом предусмотрен льготный период от 6 до 12 месяцев.

Государственная поддержка охватила все области страны. По объему финансирования лидирует Чуйская область, где аграриям направили 3 миллиарда 798,6 миллиона сомов.

Распределение кредитов по регионам выглядит следующим образом:

Иссык-Кульская область — 2 миллиарда 218,9 миллиона сомов;

Джалал-Абадская область — 1 миллиард 910,5 миллиона сомов;

Ошская область — 1 миллиард 547,5 миллиона сомов;

Таласская область — 1 миллиард 483,5 миллиона сомов;

Нарынская область — 1 миллиард 176,5 миллиона сомов;

Баткенская область — 510,1 миллиона сомов.

В настоящее время рассматривается предложение о запуске в 2027 году пяти основных проектов льготного финансирования сельского хозяйства. Предполагаемый общий объем кредитования по новым программам составит 20 миллиардов сомов.

Ожидается, что льготное финансирование позволит сельхозпроизводителям развивать хозяйства, приобретать необходимую технику и оборудование, а также расширять производство.