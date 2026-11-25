В Кыргызстане изменяется порядок выдачи фитосанитарных сертификатов на сельскохозяйственную продукцию, предназначенную для экспорта.

С 10 декабря фитосанитарные сертификаты не будут выдаваться на пунктах «Ак-Тилек», «Ак-Жол» и «Чалдыбар». Теперь оформить документы можно будет круглосуточно в логистическом центре «БишкекТрансСервис» («БТС») в столице. Здесь будут проводиться необходимые процедуры карантинного фитосанитарного контроля.

Центр будет работать круглосуточно. Адрес: город Бишкек, улица Кожевенная, 78 (северная объездная дорога, район рынка «Дордой»).

Изменения вводятся для повышения качества фитосанитарной сертификации, усиления контроля за экспортируемой продукцией и сокращения количества уведомлений от уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При этом на пунктах «Ак-Тилек», «Ак-Жол» и «Чалдыбар» карантинный фитосанитарный контроль продукции, ввозимой в Кыргызстан, продолжится в прежнем порядке.

Участникам внешнеэкономической деятельности рекомендуется учитывать новые требования при планировании экспортных поставок и оформлении сопроводительных документов.