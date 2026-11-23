Листья абрикосовых деревьев кыргызстанского происхождения могут стать источником природных антиоксидантов и использоваться при разработке пищевых продуктов и натуральных консервантов. К такому выводу пришла международная группа ученых, исследовавшая химический состав и биологические свойства растений.

Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Scientific Reports издательства Nature Portfolio.

Исследователи изучили 26 генотипов абрикосов кыргызстанского происхождения и сравнили их с четырьмя коммерческими сортами. Анализ проводился на основе данных, собранных в 2024–2025 годах.

Ученые оценивали размеры и форму листьев, содержание минеральных веществ, фенольных соединений, флавоноидов и антиоксидантную активность.

Выяснилось, что растения кыргызстанского происхождения в целом имеют более крупные листья, чем коммерческие сорта. При этом их химический состав существенно различается в зависимости от генотипа.

Антиоксидантная активность исследованных образцов составляла от 44 до 69,5 процента. Содержание фенольных соединений варьировалось от 102,61 до 192,57 миллиграмма на 100 граммов свежей массы листьев в пересчете на галловую кислоту.

Кроме того, ученые обнаружили различия в содержании кальция, фосфора, серы и калия. Эти элементы участвуют в различных биологических процессах и важны для жизнедеятельности растений.

Особое внимание исследователи уделили фенольным соединениям и флавоноидам, которые обладают антиоксидантными свойствами.

По мнению авторов, листья абрикосов представляют собой недооцененный растительный ресурс. В перспективе содержащиеся в них вещества могут использоваться при разработке функциональных пищевых продуктов, растительных препаратов и натуральных консервантов.

Исследование также показало значительное разнообразие генетического материала абрикосов кыргызстанского происхождения. Полученные данные могут быть полезны селекционерам при изучении и выведении новых сортов.

Авторы считают, что дальнейшие исследования помогут определить возможности практического использования обнаруженных веществ в пищевой промышленности и других отраслях.