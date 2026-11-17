В первом полугодии товарооборот между Кыргызстаном и Кубанью увеличился примерно на 26 процентов. Об этом сообщила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Юлия Приходько.

По данным пресс-службы краевого правительства, в регионе проходит встреча с закупочной делегацией предпринимателей из Грузии и КР. Мероприятие организовал Центр поддержки экспорта при содействии местных властей.

Встреча проходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В составе делегаций — импортеры удобрений, агрохимии, комбикормов, сельхозтехники и продовольствия. Запланированы B2B-переговоры, посещение производственных площадок и круглый стол.

Юлия Приходько отметила, что товарооборот Краснодарского края с Кыргызстаном продолжает расти. На экспорт приходится около 60 процентов взаимной торговли.

КР закупает у кубанских предприятий черный металл, фрукты, орехи, пластмассу, растительные масла и красители.

В Грузии сохраняется высокий спрос на продовольственную и сельскохозяйственную продукцию из Краснодарского края.

Кыргызстанские предприниматели намерены обсудить перспективы долгосрочных отношений с предприятиями, выпускающими сельскохозяйственную продукцию, корма для животных, удобрения и технику.