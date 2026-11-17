На конец сентября 2026 года общие активы коммерческих банков Кыргызстана составили 1 триллион 425 миллиардов сомов, снизившись по сравнению с августом на 5,3 процента. Об этом сообщил Национальный банк КР.

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По итогам сентября общие активы банков республики уменьшились на 79,8 миллиарда сомов.

Но в годовом выражении по сравнению с сентябрем 2025-го они все равно больше на 26,6 процента. С начала года увеличение составило 17,7 процента.

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Кредиты бьют рекорды

Общий объем кредитов, выданных клиентам банков, обновил исторический максимум, достигнув в сентябре 658,7 миллиарда сомов. За месяц показатель вырос на 4 процента (25,4 миллиарда сомов).

За год объем выданных кредитов увеличился на 43 процента, а с начала года — 29,9 процента.

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Депозитная база клиентов коммерческих банков в сентябре составила 912,3 миллиарда сомов. За месяц объем вкладов сократился на 0,8 процента (6,9 миллиарда сомов).

Годовая динамика показывает рост на 13,5 процента. С начала года увеличение достигло 5,3 процента.

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Исламское финансирование

Сегмент финансирования по исламским принципам растет в Кыргызстане быстрее всего. В сентябре его объем достиг 31,6 миллиарда сомов. За месяц показатель увеличился еще на 6,4 процента (на 1,9 миллиарда сомов).

В годовом выражении зафиксирован скачок на 91,5 процента. С начала года рост кредитования по исламским принципам составил 64,2 процента.

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В сентябре депозитная база вновь сократилась, что подтверждает усугубление структурного дисбаланса между кредитованием и привлечением средств. Рост займов в разы превышает прирост депозитов.

Сохранение такого разрыва указывает на высокий спрос на кредитные ресурсы и требует от коммерческих банков постоянного контроля за ликвидностью и диверсификацией источников фондирования.

На 31 сентября 2026 года в Кыргызстане работали 26 коммерческих банков и 308 филиалов. Услуги в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования в национальной и иностранной валютах предоставляли шесть коммерческих банков.