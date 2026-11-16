В Кыргызстане урожайность клубники выросла втрое благодаря сортам из США

В Кыргызстане урожайность клубники выросла в три раза после внедрения новых сортов американской селекции и современных методов выращивания. В отдельных селах Баткенской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областей, которые еще три года назад не занимались производством этой ягоды, теперь экспортируют клубнику на сумму более 1 миллиона долларов каждое. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Дэвисе (UC Davis).

По данным университета, сотрудничество с Кыргызстаном началось в 2024 году. Тогда Ассоциация ягодоводов Кыргызской Республики во главе с Тилеком Токтогазиевым посетила Калифорнию, где ознакомилась с программой селекции клубники UC Davis и местным ягодным бизнесом.

По итогам визита стороны подписали соглашение, которое позволило ассоциации начать работу с сортами клубники американской селекции в Кыргызстане.

Однако сотрудничество не ограничилось поставкой новых сортов. Специалисты из Калифорнии приезжали в Кыргызстан и обучали местных фермеров современным методам выращивания, включая полив, питание растений и уход за посадками.

Ассоциация ягодоводов также организовала бесплатную школу агрономов. Из более чем 300 претендентов из 40 районов страны отобрали 50 фермеров. Участники школы обязались передавать полученные знания другим фермерам в своих регионах. Таким образом, организаторы рассчитывали распространить новые методы выращивания среди большего числа сельхозпроизводителей.

В качестве примеров успешного развития ягодного бизнеса университет приводит Кадамджай, Шамалды-Сай и Орукту. По данным UC Davis, благодаря выращиванию клубники сотни семей в этих населенных пунктах получили новые источники дохода. Некоторые из них, как утверждают авторы материала, зарабатывают больше, чем жители столицы.

Кроме того, в университете отмечают случаи возвращения трудовых мигрантов из-за рубежа в родные села, где они начали заниматься выращиванием клубники.