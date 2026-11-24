Кыргызстан сможет привлечь до 1 миллиарда евро на развитие муниципальной и устойчивой инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель министра финансов Нурбек Акжолов на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам.

По его словам, первоначально объем финансирования по рамочному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) составлял 400 миллионов евро, однако после переговоров его удалось увеличить в 2,5 раза.

По его словам, из общей суммы 220 миллионов евро предусмотрены в виде грантов, еще 780 миллионов евро — в виде льготных кредитов.

Средства планируется направить на развитие муниципальной инфраструктуры. В частности, речь идет о проектах питьевого водоснабжения, канализации, очистки сточных вод, ирригации, транспорта и энергетики.

При этом рамочное соглашение не означает, что все перечисленные проекты автоматически получат финансирование. По каждому из них Кыргызстан и ЕБРР будут заключать отдельные соглашения, условия которых предстоит согласовать дополнительно.

Как отметил Акжолов, рамочное соглашение позволит заранее зарезервировать финансовые ресурсы на льготных условиях и ускорить запуск инфраструктурных проектов, по которым уже подготовлена необходимая документация.

На сегодняшний день предварительно определены проекты на сумму около 420–480 миллионов евро. Оставшуюся часть средств планируется распределять по мере подготовки технико-экономических обоснований и поступления заявок от государственных органов и муниципалитетов.

Как рассказал замминистра, около 176 миллионов евро предварительно предусмотрено на проекты питьевого водоснабжения в 13 городах Кыргызстана.

В перечень также включена реконструкция автомобильной дороги Кара-Балта — Чалдыбар. На этот проект планируется направить 35 миллионов евро кредитных средств и 10 миллионов евро гранта. В настоящее время готовятся технико-экономическое обоснование и проектирование четырехполосной дороги. Начать строительство намерены после прохождения проектом экспертизы.

В ходе обсуждения депутаты также подняли вопросы финансирования инфраструктурных проектов в Таласе, Кара-Балте, Кызыл-Кие и других населенных пунктах.

Депутат Гуля Кожокулова поинтересовалась, почему крупные инфраструктурные проекты столицы не были включены в первоначальный перечень.

Заместитель министра финансов пояснил, что для Бишкека готовится проект стоимостью около 70 миллионов евро, направленный на развитие систем канализации и водоснабжения. Из этой суммы примерно 10 миллионов евро предполагается предоставить в виде гранта.

Кроме того, мэрия Бишкека направила заявку еще примерно на 16 миллионов евро для приобретения электробусов.

По словам Акжолова, оба проекта планируется дополнительно включить в перечень после завершения необходимых расчетов и подготовки документации.

Во время заседания также обсуждались условия предоставления средств муниципалитетам. Предполагается, что льготные кредиты могут выдаваться сроком примерно на 15 лет с трехлетним льготным периодом. При реализации отдельных проектов кыргызская сторона намерена добиваться увеличения грантовой составляющей.

По итогам обсуждения комитет Жогорку Кенеша по международным делам одобрил проект рамочного соглашения между Кыргызстаном и ЕБРР.