Сейтек Кулубаев освобожден от должности мэра Баткена. Информацию об этом распространили в «Ынтымак Ордо».

Кадровое решение последовало после республиканского совещания 23 ноября, на котором президент Садыр Жапаров раскритиковал работу местных властей и поднял вопрос об увольнении ряда акимов и мэров.

На совещании были представлены результаты мониторинга деятельности полномочных представителей президента, районных администраций и органов местного самоуправления за девять месяцев 2026 года.

По итогам проверки в отдельных регионах выявили недостатки. В связи с этим было предложено привлечь некоторых руководителей к дисциплинарной ответственности, а отдельных акимов и мэров освободить от должностей.

Садыр Жапаров также напомнил о многочисленных жалобах граждан во время его встреч с населением семи областей. По его словам, многие вопросы, которые должны решаться на районном и областном уровнях, остаются без внимания местных чиновников.

Глава государства раскритиковал формальный подход к работе, затягивание сроков решения проблем и неэффективное использование средств фондов развития.

При этом официальная причина освобождения Сейтека Кулубаева от должности не уточняется.

Напомним, Кулубаев был назначен мэром Баткена 7 ноября 2025-го распоряжением президента. Таким образом, он возглавлял город чуть больше года.

До этого, с 2021 по 2025 год, занимал должность акима Араванского района Ошской области. Ранее, в 2013 и 2019 годах, также возглавлял Ак-Талинский район Нарынской области.

По образованию Сейтек Кулубаев зооинженер, юрист и землеустроитель. Трудовую деятельность начинал зоотехником-селекционером в акционерном обществе «Бабур» Базар-Коргонского района.

Ранее после критики Садыра Жапарова от должности также был освобожден аким Панфиловского района Чуйской области Бекмаат Масаидов.