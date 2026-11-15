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Коррупция. В Венгрии бывший чиновник закопал миллиарды в лесу, но их нашли

12:27, 15 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Венгрии бывший высокопоставленный чиновник закопал миллиарды в лесу. Следователи нашли спрятанные экс-министром национального развития страны Миклошем Шестаком миллиарды наличными. Об этом в своем аккаунте в Х сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

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Миклош Шестак работал в правительстве в 2014–2018 годах. Его подозревают в получении более 37 миллионов долларов взяток и откатов.

В рамках уголовного дела Национальное управление по возвращению и защите активов (NVVH) провело следственные действия в нескольких местах по всей стране, включая Будапешт.

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В ходе обысков следователи обнаружили большое количество наличных — деньги были зарыты в лесах, спрятаны в сельскохозяйственных и складских зданиях, жилом доме, а также их нашли в сейфе экс-чиновника.

«Общая сумма наличных, изъятых в ходе двухдневной операции, составила 5,07 миллиарда форинтов, 2,66 миллиона евро и 1,26 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Министр финансов Венгрии Андраш Карман заявил, что для подсчета банкнот потребовалась работа 12 сотрудников госказначейства в течение восьми часов и пять счетных машин. Все найденные деньги перечислили в государственную казну Венгрии.

После проигрыша в апреле на парламентских выборах партии бывшего премьера Виктора Орбана в стране прошли аресты чиновников. Помимо Шестака, задержаны бывший министр культуры Балаж Ханко и экс-министр экономики Дьердь Матолчи.

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