Все больше трудовых мигрантов из Центральной Азии рассматривают страны Европы как альтернативу России. Этому способствуют ужесточение российского миграционного законодательства, рост числа выдворений и снижение привлекательности заработков из-за ослабления рубля.

По данным, приведенным Русской службой Би-би-си, за последние несколько лет число граждан Узбекистана, работающих в России, заметно сократилось. Если в 2021–2022 годах их насчитывалось около 1,2 миллиона человек, то сейчас этот показатель оценивается примерно в 834 тысячи. Одновременно растет интерес к европейскому рынку труда.

Многие мигранты отмечают, что в странах ЕС рассчитывают на более стабильные условия работы и более высокий уровень доходов. Особенно востребованы рабочие специальности в Польше, Германии и странах Балтии. В рекрутинговых агентствах, работающих с выходцами из Центральной Азии, говорят, что поток желающих трудоустроиться в Европе за последние годы увеличился в несколько раз.

Одной из главных причин оттока мигрантов называют изменения в российской миграционной политике после теракта в «Крокус Сити Холле». За это время в России приняли ряд новых ограничений для иностранцев, а число случаев выдворения из страны значительно выросло.

Дополнительным фактором стало снижение привлекательности денежных переводов из-за курса рубля. Хотя заработки в России по-прежнему остаются заметно выше средних доходов в Узбекистане, многие начали искать новые варианты трудоустройства.

Впрочем, работа в Европе тоже не всегда оправдывает ожидания. Некоторые мигранты сталкиваются с недобросовестными работодателями, несоответствием обещанных условий труда реальным, а также длительными и сложными процедурами оформления документов. Кроме того, получить разрешение на работу в странах ЕС значительно сложнее, чем устроиться в России.

Эксперты отмечают, что масштабы трудовой миграции в Европу пока несопоставимы с российскими. По разным оценкам, в странах Евросоюза находятся от нескольких десятков до более чем ста тысяч граждан Узбекистана, тогда как в России их по-прежнему насчитываются сотни тысяч.

Поэтому, несмотря на рост популярности европейского направления, Россия остается крупнейшим рынком труда для мигрантов из Центральной Азии. Специалисты считают, что в обозримом будущем полностью заменить этот рынок страны ЕС не смогут из-за визовых ограничений, требований к знанию языка и значительно меньшей потребности в рабочей силе.