Сегодня на заседании парламента спикер Марлен Маматалиев опроверг информацию о том, что причиной автомобильных пробок в Бишкеке становятся кортежи первых лиц государства.

По его словам, президент и председатель кабинета министров работают в верхней части столицы и не передвигаются в нижнюю часть города.

«Вниз спускаюсь только я, но у меня нет кортежа. Я передвигаюсь только на двух машинах. На работу приезжаю в 7.30 и уезжаю поздно, чтобы не создавать неудобств», — подчеркнул Марлен Маматалиев.

В качестве одной из основных причин заторов в столице он назвал железную дорогу, которая проходит через центр Бишкека.

По словам торага, пересечь железнодорожные пути можно только через шлагбаумы или мосты на семи перекрестках. Именно в этих местах, считает он, образуются заторы, поскольку движение фактически сужается до нескольких узких участков.

«В этих местах, как в бутылочном горлышке, и наблюдается пробка. Если на всех 30 улицах открыть переезд, пробок стало бы меньше», — сказал Марлен Маматалиев.

Он также сообщил, что Жогорку Кенеш ранее принимал соответствующее постановление, однако до сих пор оно не исполнено.