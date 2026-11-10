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24.kg

Государственную оценочную компанию намерены создать в Кыргызстане

14:15, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Государственную оценочную компанию намерены создать в Кыргызстане. Об этом журналистам сообщил директор Госагентства по управлению госимуществом Бексултан Токонов.

По его словам, все имущество оценивается частными независимыми компаниями, которые отбирают через тендеры.

«К сожалению, на сегодня нет организации, которая проводила бы государственную оценку. Но в ближайших планах у нас создать госорган, который будет оценивать все имущество, в том числе и государственное. За 2025 год на проведение оценки частными компаниями мы потратили около 30 миллионов сомов. Для нашего бюджета это дороговато. Мы могли бы оплачивать госоргану. Конечно, все должно быть по международным стандартам и при наличии лицензии. Заключение этой государственной оценочной компании будет объективным, но граждане смогут обжаловать в суде», — сказал Бексултан Токонов.

Он отметил, что сегодня коррупционные элементы при реализации госимущества и предоставлении его в аренду «снизились до минимума».

«Мы провели полную инвентаризацию, сейчас на завершающей стадии цифровизация. Если раньше при реализации имущества была комиссия из числа сотрудников, то сейчас это происходит только через электронный портал. Любой желающий может принять участие в аукционе. Объявления публикуются на сайте и «висят» в течение месяца.

Рейдерским захватом мы не занимаемся, ничего не отбираем у частных лиц, а просто принимаем объекты в госсобственность. Всю процедуру проводят правоохранительные органы и судебная система», — подчеркнул глава госагентства.

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