Депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении одобрили поправки в законодательные акты по вопросам прозрачности управления домами. Это объединенный законопроект Дастана Бекешева, Азамжана Джалилова и кабинета министров.

Согласно документу, собственникам квартир дается право участвовать в собраниях и голосовать с помощью электронных технологий. Также расширяется их доступ к информации о расходовании средств ТСЖ.

В законопроекте прописано, что «лица, приобретающие помещение в многоквартирном доме, в котором создано товарищество собственников жилья, становятся членами Товарищества со дня регистрации права собственности на помещение». То есть заявление о вступлении в ТСЖ теперь подавать не нужно.

Членство в товариществе собственников жилья является обязательным и подтверждается правоустанавливающими документами на жилое или нежилое помещение.

Ранее Бекешев отмечал, что сейчас многие владельцы квартир не вступают в ТСЖ, из-за чего не могут участвовать в принятии решений и не знают, на что расходуются деньги.

Изначально Жогорку Кенеш рассматривал два отдельных законопроекта: инициативу депутатов о прозрачности управления домами и инициативу кабмина об изменении закона о товариществах собственников жилых и нежилых помещений. Позже их объединили.