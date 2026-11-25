В Бишкеке 25 ноября днем ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет +18 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-13.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Кемин, Кара-Жыгач, дома 46/1, 427, Кадыр-Аке, дом 21, Кожояр, дома 29а, 35);

9.30-17.30 — улицы Буденного, дома 102, 104, 105, 107а, 111, 115, Салиевой, дома 128, 152, 154, 158, Малдыбаева, 9-й микрорайон, 10-й микрорайон, дома 1а, 34б, 36/1, 36/2; № 12/1;

13.00-17.30 — улица Менделеева, дома 18/4, 58, 84, 100, 103;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-23», дом 77, отрезки улиц Исанова, Пушкина, проспект Чингиза Айтматова (территория старого аэропорта), село Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая, переулок Советский);

15.00-16.00 — отрезки улицы Боконбаева, проспекта Чингиза Айтматова;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Чуй-19, 20, 21, 22, 23);

9.00-13.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш 4-6), села Джал (улица Проектируемая), Сарбан (улица 40 лет Киргизии, садовое товарищество «Сельхозтехника»), Башкара-Суу (улица Пехотка), Виноградное (улицы 6-й распред, Участок), Привольное (улицы Привольная, Проектируемая);

11.00-17.00 — жилмассив «Ак-Бата» (улица Ак-Бата-1);

12.00-17.30 — улицы Талды-Суйская, Патриса Лумумбы, дома 165, 165а;

13.00-17.00 — жилмассив «Эне-Сай» (улицы Эне-Сай-15, Култегин, детский сад № 14), села Полевое (улицы Садовая, Прудная, Полевая, Центральная, Парковая, Озерная), Аламедин (улица Полевая), Восток (улицы Ленина, Степная);

9.00-14.00 — село Лебединовка, жилмассив «Кырман» (улицы 20 га, 50 га).

У кого намечается той

Канат Аманкулов

Родился 25 ноября 1966 года. Президент Федерации легкой атлетики КР.

Гулжигит Алыкулов

Родился 25 ноября 2000 года. Член национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

Родился шестимиллионный кыргызстанец

Это случилось 25 ноября 2015 года. Девочка родилась в Оше в семье полковника Алмаза Кожошева. Вес новорожденной составил 3 килограмма 870 граммов.

У матери девочки, 39-летней Рахат Белековой, это шестой ребенок. В семье есть три мальчика и две девочки.

Родителям шестимиллионной кыргызстанки вручили сертификат на получение квартиры.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. А 17 декабря 1999-го Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По данным ООН, 35 процентов женщин и девочек в мире подвергаются разным формам физического и/или сексуального насилия. До 30 миллионов девочек до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, 130 миллионов женщин прошли эту процедуру.

Люди, которые меняли мир