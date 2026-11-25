С 10 декабря 2026 года на пунктах учета товаров «Ак-Тилек», «Ак-Жол» и «Чалдыбар» прекратят выдавать фитосанитарные сертификаты на сельскохозяйственную продукцию для экспорта. Оформить документы можно будет круглосуточно в логистическом центре «БишкекТрансСервис» в Бишкеке.

В центре будут проводить необходимые процедуры карантинного фитосанитарного контроля и выдавать сертификаты. Он расположен на улице Кожевенной, 78, на Северной объездной дороге, в районе рынка «Дордой».

Изменения вводят для повышения качества сертификации, усиления контроля за экспортируемой продукцией и сокращения числа уведомлений от уполномоченных органов стран Евразийского экономического союза.

При этом на пунктах «Ак-Тилек», «Ак-Жол» и «Чалдыбар» фитосанитарный контроль продукции, ввозимой в Кыргызстан, продолжится в прежнем порядке.

Экспортерам рекомендуют учитывать изменения при планировании поставок и оформлении сопроводительных документов.