После критики Садыра Жапарова с должности сняли акима Панфиловского района
Бекмаат Масаидов освобожден от должности акима Панфиловского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Кадровое решение принято спустя два дня после того, как президент Садыр Жапаров раскритиковал работу местных властей и поднял вопрос об увольнении некоторых акимов и мэров.
Напомним, 23 ноября на республиканском совещании по социально-экономическому развитию страны глава государства выразил недовольство работой руководителей на местах.
На совещании представили результаты мониторинга деятельности полномочных представителей президента, районных администраций и органов местного самоуправления за девять месяцев 2026 года.
По итогам проверки в отдельных регионах выявили недостатки. Было предложено привлечь некоторых руководителей к дисциплинарной ответственности, а отдельных акимов и мэров освободить от должностей.
Садыр Жапаров обратил внимание на то, что многие проблемы граждан, которые должны решаться на районном уровне, остаются без внимания местных чиновников. Он также раскритиковал формальный подход к планированию, неэффективное использование средств фондов развития и недостаточный контроль за муниципальными предприятиями.
При этом официально не уточняется, связано ли освобождение Бекмаата Масаидова непосредственно с результатами указанного мониторинга.
Бекмаат Масаидов возглавлял Панфиловский район с 25 августа 2023 года. На должность его назначил президент.
Масаидов родился 5 декабря 1972-го в селе Кулунду Лейлекского района Баткенской области. Окончил Кыргызский аграрный университет имени Константина Скрябина, имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.
В разные годы работал в сфере экологии, Кыргызском аграрном университете, занимал должность ректора одного из вузов Токмока, а также работал в аппаратах правительства и президента.
До назначения акимом занимал должность эксперта сектора развития регионов отдела организационной работы и взаимодействия с регионами управления по подготовке решений президента и кабинета министров.
По данным СМИ, Бекмаат Масаидов также значился руководителем и одним из учредителей общественного научного фонда Agro Eco Forest.
Примечательно, что 16 ноября, незадолго до освобождения от должности, он сообщил о росте местного бюджета Панфиловского района за три года со 103 миллионов до 394 миллионов сомов и переходе района на самофинансирование.