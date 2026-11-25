Ряд депутатов Жогорку Кенеша выступил за полный запрет использования электросамокатов на территории Кыргызстана. Такое предложение прозвучало 25 ноября во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон «О дорожном движении в Кыргызской Республике» и Кодекс о правонарушениях.

Законопроект представил депутат Медер Чотонов. По его словам, предлагается запретить использование средств индивидуальной мобильности лицами младше 16 лет. Он также обратил внимание на опасные ситуации, которые возникают на тротуарах Бишкека из-за передвижения электросамокатов.

Депутат Медина Кайрылбекова поинтересовалась, как новые ограничения будут распространяться на граждан, которые приобрели электросамокаты самостоятельно, а не пользуются арендованными.

Уланбек Жаанбаев обратил внимание на то, что запрет только арендованных самокатов будет несправедливым. По его мнению, ограничения должны одинаково распространяться как на частные, так и на арендованные электросамокаты.

Медер Чотонов ответил, что по предложениям депутатов ко второму чтению можно рассмотреть возможность распространения ограничений и на частные средства индивидуальной мобильности.

Депутат Дастанбек Джумабеков обратил внимание на несоответствие в докладе и тексте законопроекта. По его словам, докладчик говорил о запрете для лиц младше 16 лет, тогда как в документе указан возраст 18 лет. Он также подчеркнул необходимость четко определить понятие средств индивидуальной мобильности.

Депутат Гулшаркан Култаева предложила усилить контроль за компаниями, предоставляющими транспортные средства в аренду через интернет. По ее мнению, такие сервисы необходимо перевести на маркетплейсы и интегрировать с государственными органами для обеспечения контроля.

А депутаты Жаныбек Абиров и Советбек Рустамбек уулу предложили полностью запретить электросамокаты по всей стране.

В свою очередь, Улукбек Узакбаев предложил создать рабочую группу и обсудить вопрос со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с представителями бизнеса.

Депутат Дастан Бекешев выступил против полного запрета и предложил вместо этого выделить для электросамокатов специальные полосы на дорогах.

По итогам обсуждения Жогорку Кенеш принял законопроект в первом чтении.