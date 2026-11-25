В новом следственном изоляторе № 21 в селе Нижний Норус улучшены условия для приема передач и установили дополнительные рентгеновские аппараты. Об этом рассказал руководитель СИЗО Азат Кудайбергенов, отвечая на вопрос журналистов о проблемах в старом учреждении.

Журналисты отметили, что в прежнем СИЗО у пункта приема передач часто собиралось много людей, возникали ссоры и драки.

«Сейчас таких конфликтов быть не должно, поскольку помещение здесь просторное. Раньше люди проходили через один рентгеновский аппарат. Теперь установлено дополнительное оборудование, организованы удобные проходы для входа и выхода», — отметил Азат Кудайбергенов и подчеркнул, что для предотвращения подобных ситуаций также установили новые электронные терминалы.

Напомним, сегодня в селе Нижний Норус Иссык-Атинского района открыли новый следственный изолятор ГСИН № 21. Он рассчитан на 1,5 тысячи человек. Заработает СИЗО уже на следующей неделе. Старое учреждение в центре Бишкека прекратит функционировать.