Вопрос изучения кыргызского языка подняли депутаты на заседании Жогорку Кенеша.

Махабат Мавлянова заявила, что дети в городе не знают кыргызского языка. Поэтому, по ее мнению, необходимо все детские сады переводить на государственный язык, а в школах обеспечить 30 процентов программы на госязыке.

Глава Нацкомиссии по госязыку и языковой политике Мелис Мураталиев отметил, что ведомство не может вмешиваться в работу Минпросвещения. По его словам, со своей стороны нацкомиссия работает над увеличением контента для детей на государственном языке и планирует внедрить его в детских садах и школах.

Нардеп Дастан Бекешев выразил мнение, что вместо перевода школ на кыргызский язык сначала необходимо открыть бесплатные курсы.

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«Я уже предлагал это, вы согласились, но это осталось на словах. В Бишкеке нужны такие курсы, чтобы туда и дети могли ходить, и взрослые. Только после этого все школы можно переводить на госязык», — отметил он.

Мелис Мураталиев ответил, что открытие бесплатных офлайн-курсов упирается в вопрос финансирования. При этом он сообщил, что нацкомиссия разрабатывает платформу по бесплатному обучению кыргызскому языку, которая начнет работать с 2027 года.

Однако Дастан Бекешев выразил мнение, что кабмин не будет против выделить средства на открытие офлайн-курсов.

«Это может обойтись в 5-10 миллионов сомов, а у нас профицит бюджета составляет 32 миллиарда. Хотя бы в каждом районе Бишкека нужно по два учителя нанять. Давайте пилотный проект запустим», — предложил он.

Мелис Мураталиев согласился посчитать стоимость проекта и предоставить расчеты депутату позже.