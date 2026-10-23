В Иссык-Кульской области открыли центр реабилитации редких животных

В селе Ананьево Иссык-Кульской области сегодня открыли научно-исследовательский реабилитационный центр «Ак Илбирс».

Как сообщили в кабмине, в церемонии участвовали председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев и раис Татарстана Рустам Минниханов.

Центр займется сохранением снежного барса и других редких видов диких животных. Здесь будут проводить научные исследования, оказывать ветеринарную помощь и реабилитировать животных.

По словам Адылбека Касымалиева, открытие центра станет важным шагом в защите снежного барса — одного из национальных символов Кыргызстана.

Проект предусматривает изучение редких животных, сохранение их генетического разнообразия и разработку мер по восстановлению популяций. Кроме того, центр будет способствовать международному научному сотрудничеству, обмену опытом и подготовке специалистов в области охраны дикой природы.

Глава кабинета министров поблагодарил Рустама Минниханова за вклад в реализацию проекта и укрепление связей между Кыргызстаном и Татарстаном.