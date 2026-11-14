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Джети-Огуз и Тонский район: какими показателями порадовали Садыра Жапарова

12:12, 14 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Президент Садыр Жапаров сегодня в ходе рабочей поездки по Иссык-Кульской области ознакомился с результатами социально-экономического развития Джети-Огузского и Тонского районов за 2021–2026 годы.

По данным его администрации, промышленное производство с учетом предприятий «Кумтора» увеличилось с 71,1 миллиарда сомов в 2021 году до 128,5 миллиарда сомов в 2025-м. По итогам 2026-го ожидается дальнейший рост, а общий объем инвестиций прогнозируют на уровне 21,4 миллиарда сомов.

Наряду с этим в районе продолжается работа по улучшению условий жизни населения. За счет республиканского и местных бюджетов ремонтируют и асфальтируют дороги, построили 81 мост. В 13 селах реализовали проекты питьевого водоснабжения на общую сумму 981 миллион сомов.

Продолжается реализация крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, в том числе строительство канала Ара-Бел, очистных сооружений в Кызыл-Суу, малых гидроэлектростанций и развитие туристических объектов.

Среди перспективных проектов — горнолыжная база «Суттуу-Булак» и комплексное развитие села Тосор, предусматривающее создание современной туристической и общественной инфраструктуры.

В Тонском районе также отметили рост промышленного производства: за 2021–2026 годы его объем увеличился в 5,1 раза и достиг 691,1 миллиона сомов. За этот время открыли 15 крупных и малых предприятий, создали 101 рабочее место.

В районе хорошо развивается туризм. По сравнению с 2021-м количество гостей увеличилось в 14 раз и в 2026 году достигло 73 тысячи человек. Для сравнения: в 2021-м регион посетили 5,2 тысячи туристов.

Параллельно развивается туристическая инфраструктура — построили 41 объект. В туротрасли создали 195 постоянных рабочих мест, а количество сезонных рабочих мест составляет 5 тысяч.

Растут и налоговые поступления от отрасли. Если в 2021 году они составили 2,1 миллиона сомов, то по итогам 2025-го — 9,3 миллиона сомов. За девять месяцев 2026 года показатель достиг 18,1 миллиона сомов, а годовой прогноз — 19 миллионов сомов.

В рамках развития аграрного сектора открыты одно семеноводческое и пять племенных хозяйств.

Помимо работ по реконструкции автомобильной дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол, в районе за счет республиканского бюджета уложили 60 километров асфальта.

Общая стоимость выполненных работ составила 516 миллионов сомов.

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