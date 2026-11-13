Садыр Жапаров выслушал просьбы жителей Каракола, Тюпского и Ак-Суйского районов

Садыр Жапаров сегодня, 13 ноября, в рамках рабочей поездки по Иссык-Кульской области встретился с жителями города Каракола, Тюпского и Ак-Суйского районов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи граждане подняли широкий круг вопросов, касающихся социально-экономического развития региона и решения актуальных проблем населения.

В частности, озвучены вопросы воспитания молодежи, приватизации жилья, предоставления ипотечного жилья и оказания материальной поддержки гражданам, строительства подземных переходов на автомобильных дорогах с интенсивным движением, разрешения имущественных споров, развития туризма.

Кроме того, жители обратились с просьбами оказать содействие в решении вопросов выплаты алиментов, а также поддержать сельхозпроизводителей и пчеловодов. Вместе с этим подняты вопросы деятельности правоохранительных органов и оформления необходимых документов.

Ряд обращений касался возможности применения амнистии к осужденным, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

В этой связи глава государства призвал родителей уделять особое внимание воспитанию детей и предостерегать их от вовлечения в наркобизнес.

Президент отметил, что зачастую студенты и несовершеннолетние, поддавшись соблазну заработка «легких денег», распространяют синтетические наркотики в роли так называемых закладчиков, пряча наркотические вещества в тайниках для последующей передачи покупателям.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, сегодня подобные правонарушения оперативно выявляются благодаря многочисленным камерам видеонаблюдения.

Выслушав граждан, Садыр Жапаров поручил соответствующим государственным органам рассмотреть обращения и содействовать их справедливому решению в рамках законодательства.