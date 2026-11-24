Начальник управления по подготовке решений президента и кабинета министров администрации главы государства Азамат Кадыралиев, выступая на республиканском совещании, посвященном социально-экономическому развитию Кыргызстана и повышению эффективности государственного управления в регионах, привел пример некачественного использования средств местных фондов развития.

По его словам, в Иссык-Кульской области к началу VI Всемирных игр кочевников должны были реализовать проект по освещению автодороги Балыкчи — Корумду. На эту работу было выделено 350 миллионов сомов.

По словам Азамата Кадыралиева, протяженность участка, который должны были обеспечить освещением, сократили почти на 10 километров. При этом выделенную сумму не сократили.

По проекту планировалось осветить 99,8 километра трассы с завершением всех работ до 15 июля 2026 года. Но освещение не завершено до сих пор.

В администрации президента указали на недостаточный контроль за использованием средств фондов развития регионов.