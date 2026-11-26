Три дня назад детенышу косули по кличке Бемби, получившему перелом голени, провели операцию.

По словам специалистов, операция прошла успешно. Животное было обнаружено выше села Арашан Аламединского района Чуйской области.

Сразу после поступления информации о происшествии сотрудники Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора оказали животному необходимую оперативную помощь. Для лечения косулю доставили в реабилитационный центр диких животных, где передали под наблюдение ветеринарных врачей.

Министерство призывает граждан бережно относиться к диким животным, заботиться об их защите и своевременно сообщать в соответствующие органы о случаях обнаружения раненых животных или животных, нуждающихся в помощи.