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Фотоохота вместо браконьерства: как на Иссык-Куле сохраняют биоразнообразие

12:00, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Урбанизация, разрушение природных мест обитания, изменение климата, браконьерство и чрезмерная охота — все это приводит к сокращению биоразнообразия.

В Красную книгу Кыргызстана в настоящее время занесены 115 видов животных, 57 — птиц, 83 вида цветковых растений и другое. К сохранению самых ценных и уязвимых природных уголков в некоторых районах республики подключаются местные сообщества.

Пристанище для птиц

Одно из таких мест — полуостров Ак-Булун на южном побережье озера Иссык-Куль. Он известен своими солончаками, зарослями облепихи и камыша.

По словам жителя села Кара-Талаа Тонского района Эрмека Шабыкеева, местность всегда считалась священной для предков и является миграционным коридором для отдыха и кормежки водоплавающих птиц во время перелета и зимовки. Здесь теплее и менее ветрено, чем на других участках озера.

Эрмек по образованию экономист, но по профессии не работал ни дня — пошел по стопам родителей, занятых в сфере туризма. Работал гидом-водителем на Иссык-Куле, часто возил туристов и видел, как с годами менялась местность не в лучшую сторону.

Близость залива к основной трассе способствовала развитию неконтролируемого туризма и незаконной охоты, что привело к сокращению видового разнообразия и численности птиц на полуострове. Пернатые стали более пугливыми и все меньше оставались на зимовку. Стали исчезать зайцы.

«Тогда я задумался — неужели наши дети смогут видеть эту живность только на картинках? Мы с единомышленниками решили изменить ситуацию», — вспоминает Эрмек Шабыкеев.

Так в 2019 году появилась идея создать общинный микрозаповедник, местные власти и Программа малых грантов ГЭФ, реализуемая ПРООН, проект поддержали. На участке навели порядок, а среди местного населения усилили разъяснительную работу против браконьерства.

Полуостров занимает 150 гектаров, а общая площадь с акваторией составляет около 380 гектаров.

Только уток, по данным собеседника, тут встречается около десяти видов общим количеством 10 тысяч особей и два вида лебедей (до 1 тысячи особей). Согласно исследованию НАН КР, на полуострове регистрируется до 40 видов разных птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.

«И количество видов постепенно растет, потому что это тихая экологическая зона, браконьеров сейчас здесь нет. Кроме того, птицы приносят пользу, уничтожая вредных насекомых», — заметил Эрмек Шабыкеев.

Заработок для местных

Полуостров известен не только среди кыргызстанцев, но и в Центральной Азии, а также популярен среди иностранных туристов. Руководитель микрозаповедника встречает гостей из США, Германии, Испании, Франции, Нидерландов, Бельгии, Великобритании и других государств. В основном это взрослые люди, пенсионного возраста.

«Это очень удобно — сразу в одном месте увидеть около 40 видов птиц. Фотоохота — один из видов удовольствия, который дарит радость и эмоции от получения уникального кадра без вреда для всего живого», — говорит Эрмек Шабыкеев.

Вход для желающих понаблюдать за птицами стоит от 500 до 1-2 тысяч сомов — в сопровождении местных знатоков дороже, самостоятельно — дешевле.

В настоящее время проход к заливу открыт для всех желающих, поскольку срок аренды земельного участка истек. Но представители микрозаповедника намерены продлить соглашение на следующие пять лет и оформляют документы.

Гостевые дома в ближайшем селе Кара-Талаа готовы принять отдыхающих. Так микрозаповедник помогает развивать экотуризм на местном уровне.

Вместе с тем экоактивист отмечает и проблемы — изменение климата и обмеление озера. По его наблюдениям, по сравнению с 2019 годом вода отошла на 5-6 метров.

На защите снежного барса

Пять лет назад активисты из числа жителей села Чон-Жаргылчак Джети-Огузского района Иссык-Кульской области создали общественное объединение «Ала-Тоо Бугу» с целью сохранения флоры и фауны на территории госзаказника «Жаргылчак».

«Раньше здесь было много браконьеров, в основном из числа местного населения, охотились на козерогов и других животных. Мы вели разъяснительную работу, но не все прислушивались и продолжали незаконную деятельность. За пять лет мы выявили два случая браконьерства, задерживали нарушителей вместе с представителями правоохранительных органов. После этого граждане стали осознаннее, и последние три года мы охотников не встречали», — рассказал журналистам руководитель ОО Талант Усупов.

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Общая площадь заказника — более 23 тысяч гектаров. Экоактивисты условно разделили территорию на две части — ближнюю и дальнюю.

«Ближнюю патрулируем дважды в месяц, дальнюю — раз в месяц. Ставим фотоловушки, меняем батарейки, следим за происходящим. Так мы вносим свой вклад в борьбу с незаконной охотой, сохранение биоразнообразия и охрану окружающей среды. Результаты уже видим: в фотоловушки попадают краснокнижные снежные барсы и манул, косули, козероги, рыси и даже медведь», — добавил Талант Усупов.

Проблема, с которой сталкиваются экоактивисты, — нехватка лошадей. Сейчас в их распоряжении только одна помощница.

В этом году на территории госзаказника усилиями активистов в партнерстве с ОФ «САМР Алатоо» открыли визит-центр. Его главная цель заключается в сохранении горной экосистемы, животного и растительного мира, развитии экотуризма, проведении научно-исследовательской работы, а также различных мероприятий и акций по повышению экокультуры как местных жителей, так и туристов.

Представители ОО «Ала-Тоо Бугу» летом проводят экологические туры. Дневная поездка и фотоохота обойдутся примерно в 100 долларов на человека: лошадь — 3 тысячи сомов, услуга егеря — 3 тысячи, остальное — работа помощника егеря. Можно увидеть животных, сделать кадры на память и получить удовольствие от пребывания на природе без связи с внешним миром.

Единственный минус для туристов — перекопанная дорога. Хотя, по словам экоактивистов, чем хуже дорога, тем лучше для природы (меньше людей и вредного вмешательства).

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