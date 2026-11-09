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24.kg

Миллион особей и больше. Как в Кыргызстане восстанавливают популяцию джейранов

14:00, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

Еще несколько десятилетий назад джейраны являлись привычными обитателями кыргызстанских степей по всей республике кроме Нарынской области. Однако из-за браконьерства и сокращения естественных мест обитания их численность резко уменьшилась.

К 1960-м годам они оставались лишь в Иссык-Кульской и Баткенской областях. В процессе интенсивного скотоводства, освоения земель и незаконной охоты животные полностью исчезли из дикой природы страны.

Сегодня джейран в Красной книге КР как исчезнувший вид.

В последние годы эти редкие животные вновь становятся частью природного ландшафта Иссык-Кульской области по инициативе биолога Аскара Давлетбакова.

Работу по восстановлению популяции начали в 2021 году. Тогда в Кыргызстан из Узбекистана общественное объединение «Фонд Аргали» доставил первую группу из 15 джейранов. В 2022 году привезли еще 12 особей. Для животных создали специальные условия содержания, позволяющие постепенно адаптироваться к местному климату и окружающей среде.

Их разместили на берегу залива Ордок-Учар на южном побережье озера Иссык-Куль в Тонском районе Иссык-Кульской области.

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Общая территория вольеров занимает около 50 гектаров.

«Мы привезли их в возрасте 3-4-х месяцев, успешно адаптировали, и уже получили четвертое поколение потомства. На сегодня у нас более 70 особей», — рассказал журналистам заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии НАН КР Аскар Давлетбаков.

В прошлом году в природу выпустили 30 особей. Для наблюдения за животными специалисты используют современные технологии. На отдельные особи устанавливают GPS-ошейники, позволяющие отслеживать их передвижение и контролировать процесс адаптации после выпуска. Это также помогает своевременно выявлять возможные угрозы.

В ближайшее время в природу планируют выпустить еще 20 особей, после того как их снабдят ошейниками.

По словам биологов, возвращение джейранов имеет значение не только для сохранения биоразнообразия, но и для восстановления природного равновесия. Животные участвуют в поддержании экосистемы, питаются различными растениями и становятся частью естественной пищевой цепочки.

«Джейраны — обитатели пустынных экосистем. Тут сплошные пески, гравий, растет эфедра, которую не трогает домашний скот, а джейраны, наоборот, спокойно едят. Зимой мы подкармливаем сеном и кормосмесью, но с весны и до осени джейранам хватает естественной кормовой базы», — пояснил Аскар Давлетбаков.

Джейраны служат кормом для хищников. В местах их обитания водятся волки, рыси, шакалы, поэтому вольеры огородили по периметру электропастухом.

Работникам СМИ повезло увидеть этих редких животных. Один из самцов с интересом наблюдал за нами, издавал звуки, чесал рога, а маточное поголовье паслось вдалеке. Некоторые подходили к воде, а часть носились по склонам.

«Сейчас гонный период, поэтому самцы опасны — могут травмировать. После самцов перегоняют в другие вольеры, чтобы не пострадал молодняк», — отметил биолог.

Одним из главных условий успешного восстановления популяции остается защита и от браконьерства. Важную роль в этом играют егеря, которые помогают охранять территорию и следить за безопасностью животных. Сейчас три сотрудника по уходу за животными получают всего по 15 тысяч сомов.

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Планы, по словам Аскара Давлетбакова, масштабные — минимум довести популяцию до миллиона особей.

«Первоначальная задача — восстановить популяцию по южному берегу Иссык-Куля, на следующий год, если все будет нормально, выпустим несколько групп у Орто-Токойского водохранилища. Это тоже исконные места их обитания. Через три-четыре года перейдем на северный берег — пустынные зоны в районе Тору-Айгыра, а в будущем будем выпускать и в других регионах республики, включая Баткен и Талас. Это долгосрочная программа на устойчивой основе, пока не создадим полноценную самостоятельную самовоспроизводящуюся популяцию в Кыргызстане», — отметил биолог.

Государство и местные органы власти помогают юридически с созданием государственного заказника «Джейран ордо» на 16 тысячах гектаров.

Финансово проект поддерживают пока только международные организации. Возможно, когда-нибудь государство сможет взять на себя эту миссию, ведь речь о сохранении природного наследия Кыргызстана.

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