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В Джалал-Абадской области строят более 12 тысяч квартир

16:14, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Джалал-Абадской области продолжается строительство 15 жилых комплексов, рассчитанных на 12 тысяч 532 квартиры. При этом в очереди на получение жилья по государственной программе «Мой дом» состоят 9 тысяч 183 человека. Об этом президент Садыр Жапаров сообщил 23 октября во время встречи с жителями городов Таш-Кумыра и Кара-Куля.

По словам главы государства, с 2025 года при содействии Государственной ипотечной компании собственным жильем обеспечены 2 тысячи 779 семей. В частности, в Кара-Куле возводится жилой комплекс на 180 квартир.

Во время встречи президент также рассказал об экономическом развитии городов.

В Таш-Кумыре собственные доходы городского бюджета в 2021 году составляли 114,9 миллиона сомов. В 2025 году утвержденный объем доходов достиг 125 миллионов сомов. Дополнительно из республиканского бюджета выделили 389,9 миллиона сомов, в результате чего общий объем доходов города составил около 515 миллионов сомов.

В Кара-Куле собственные доходы за тот же период увеличились со 112 миллионов до 262 миллионов сомов, или в 2,3 раза. С учетом 319 миллионов сомов, выделенных из республиканского бюджета, общий объем доходов города по итогам 2025 года достиг 581 миллиона сомов.

Отдельное внимание Садыр Жапаров уделил развитию энергетики. Он сообщил о начале реконструкции Курпсайской ГЭС и напомнил о запуске год назад новой гидроэлектростанции мощностью 18 мегаватт в Кара-Куле.

Кроме того, продолжается реализация проектов Камбаратинской ГЭС-1 и ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата одноименной ГЭС-2.

Президент подчеркнул, что развитие гидроэнергетики необходимо для увеличения производства электроэнергии и обеспечения надежного электроснабжения населения и предприятий.

Говоря о промышленности, он сообщил, что в Таш-Кумыре реализуется проект добычи и переработки угля. Открытие предприятия запланировано до конца 2026 года.

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Среди других приоритетов глава государства назвал строительство и ремонт школ, детских садов и домов культуры, а также обеспечение населения чистой питьевой водой.

По словам Жапарова, власти намерены полностью решить вопрос обеспеченности школами до 2028 года, после чего сосредоточиться на строительстве детских садов и домов культуры.

После выступления президента встреча продолжилась в формате вопросов и ответов.

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