Сотрудниками УВД Первомайского района города Бишкека задержан подозреваемый в завладении автомобилем.

10 ноября 2026 года в УВД Первомайского района с заявлением обратился гражданин А.К., который просил принять меры в отношении малознакомого лица по имени Артур.

По словам заявителя, 22 июля 2026 года указанный гражданин, находясь на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Тоголока Молдо, под предлогом аренды завладел принадлежащим ему автотранспортным средством марки HYUNDAI MIGHTY, стоимостью 13 тысяч долларов США, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведенных оперативно-разыскных и следственных мероприятий сотрудниками УВД Первомайского района был установлен гражданин Р.А., 1991 года рождения. Доставлен в следственную службу районного управления. На основании статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД.

УВД Первомайского района просит граждан, которые могли пострадать от противоправных действий указанного лица, обратиться в милицию либо сообщить имеющуюся информацию по следующим номерам телефонов: 0701701314; 102.