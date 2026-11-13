В городе Ош девушку подозревают в краже золотых украшений на 467 тысяч сомов

В Оше сотрудники милиции задержали девушку, подозреваемую в краже золотых украшений общей стоимостью 467 тысяч 245 сомов. Об этом сообщили в городском управлении внутренних дел.

По предварительным данным, к преступлению может быть причастна 18-летняя жительница айыльного аймака Бел Ноокатского района Ошской области. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Как сообщили в следственной службе, девушка временно проживала в одном из многоэтажных домов имени Авиценны в Оше. По версии следствия, она похитила золотые изделия, принадлежащие женщине, с которой проживала вместе.

Подозреваемую установили оперативники Ак-Бууринского отделения милиции и доставили в следственную службу.

В настоящее время по факту проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.