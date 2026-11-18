В Бишкеке водитель автомобиля прокатил инспектора Патрульной службы милиции на капоте. Видео с «поездкой» появилось в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня утром на пересечении проспектов Чуй и Чингиза Айтматова.

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В патрульной службе рассказали 24.kg, что инспектор не пострадал. По данным УПСМ, водитель не подчинился требованиям патрульных и пытался уехать.

На месте происшествия ожидают следственно-оперативную группу УВД Первомайского района.