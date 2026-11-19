В УВД Ленинского района города Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, которое тайно похитило аккумуляторную батарею от принадлежащего ему электровелосипеда стоимостью 40 тысяч сомов, после чего скрылось с места происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции был установлен и задержан подозреваемый — гражданин Т.К., 1991 года рождения, который водворен в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкека.

Кроме того, установлены причастность задержанного к 10 эпизодам краж электровелосипедов и аккумуляторных батарей. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

ГУВД города Бишкека напоминает, что за кражу чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность. Призываем граждан принимать меры по сохранности своего имущества, а в случае совершения противоправных действий незамедлительно обращаться в милицию по номеру 102.