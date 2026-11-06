В Бишкеке задержан подозреваемый в краже. Забрал деньги из ящика для садака

В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в совершении кражи. Об этом сообщает УВД Ленинского района столицы.

По его данным, в милицию обратился гражданин К. Ж.

Он сообщил, что 29 августа в одной из мечетей столицы неизвестные, сломав ящик для сбора пожертвований (садака), украл деньги. Сумма материального ущерба устанавливается.

По факту следственной службой УВД Ленинского района Бишкека возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК КР.

В ходе следственных и оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции задержан подозреваемый Б.Д., 2008 года рождения. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

Расследование продолжается.