Каныбек Туманбаев передал «Унаа» 63 новых автомобиля для практических экзаменов
Накануне, 25 ноября, во исполнение поручения Садыра Жапарова управляющий делами президента Каныбек Туманбаев передал 63 машины Государственному центру по регистрации транспортных средств и водительского состава.
Новые автомобили будут использоваться для практических экзаменов на получение водительских удостоверений в регионах страны.
В их числе:
- категория C1E — 18 прицепов LKW Center;
- категория C — 17 машин ISUZU;
- категория C1 — 16 автомобилей ISUZU;
- категория D — 12 автом JAC SUNRAY.
Новые автомобили оснащены современными системами видеонаблюдения, а сотрудники, принимающие экзамены, обеспечены нагрудными видеокамерами. На следующем этапе планируется автоматизация процесса приема практических экзаменов.
Стоит отметить, что ранее, 6 ноября, Каныбек Туманбаев передал государственным автошколам 70 новых машин для практических занятий по категории B. Таким образом, в ноябре для подготовки водителей и экзаменов передано в общей сложности 133 новых транспортных средства.
Активно ведется и модернизация инфраструктуры государственного центра. Ранее в Оше был введен в эксплуатацию новый автодром.
В Бишкеке впервые в истории государственного центра строится собственный многофункциональный комплекс, в котором будут размещены центральный аппарат, все территориальные подразделения столицы, регистрационные службы, а также площадки для теоретических и практических экзаменов. На территории комплекса также строится крупный автодром, оснащенный современными технологиями.
Кроме того, в Бишкеке ведется строительство еще двух современных автодромов.
Реформы, проводимые по поручению президента, направлены на повышение качества подготовки водителей, обеспечение прозрачности экзаменов, минимизацию человеческого фактора и коррупционных рисков, а также на повышение безопасности дорожного движения.