Накануне, 25 ноября, во исполнение поручения Садыра Жапарова управляющий делами президента Каныбек Туманбаев передал 63 машины Государственному центру по регистрации транспортных средств и водительского состава.

Новые автомобили будут использоваться для практических экзаменов на получение водительских удостоверений в регионах страны.

В их числе:

категория C1E — 18 прицепов LKW Center;

категория C — 17 машин ISUZU;

категория C1 — 16 автомобилей ISUZU;

категория D — 12 автом JAC SUNRAY.

Новые автомобили оснащены современными системами видеонаблюдения, а сотрудники, принимающие экзамены, обеспечены нагрудными видеокамерами. На следующем этапе планируется автоматизация процесса приема практических экзаменов.

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Стоит отметить, что ранее, 6 ноября, Каныбек Туманбаев передал государственным автошколам 70 новых машин для практических занятий по категории B. Таким образом, в ноябре для подготовки водителей и экзаменов передано в общей сложности 133 новых транспортных средства.

Активно ведется и модернизация инфраструктуры государственного центра. Ранее в Оше был введен в эксплуатацию новый автодром.

В Бишкеке впервые в истории государственного центра строится собственный многофункциональный комплекс, в котором будут размещены центральный аппарат, все территориальные подразделения столицы, регистрационные службы, а также площадки для теоретических и практических экзаменов. На территории комплекса также строится крупный автодром, оснащенный современными технологиями.

Кроме того, в Бишкеке ведется строительство еще двух современных автодромов.

Реформы, проводимые по поручению президента, направлены на повышение качества подготовки водителей, обеспечение прозрачности экзаменов, минимизацию человеческого фактора и коррупционных рисков, а также на повышение безопасности дорожного движения.