USD87.45EUR98.24RUB1.07
24.kg

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

12:08, 23 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Бишкеке задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве при покупке автомобиля Kia K7. По данным милиции, он получил машину, выплатив продавцу лишь часть оговоренной суммы, а затем перепродал ее третьему лицу.

Как сообщили в УВД Ленинского района Бишкека, с заявлением обратился гражданин Т. Р., попросивший принять меры в отношении М. А.

По предварительным данным, 9 февраля 2026 года около 14.00 на авторынке подозреваемый договорился о покупке принадлежавшего заявителю автомобиля Kia K7, 2017 года выпуска, за 10,3 тысячи долларов.

Однако мужчина, войдя в доверие к продавцу, заплатил только 4,3 тысячи долларов, а оставшиеся 6 тысяч не передал. Позже он продал автомобиль третьему лицу, а полученные деньги использовал в личных целях. В результате потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере 524,7 тысячи сомов.

По данному факту следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Мошенничество»).

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого 1992 года рождения и доставили его в следственную службу. В соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса КР его поместили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Ленинский районный суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время правоохранители проверяют возможную причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям.

Граждан, которые могли пострадать от действий данного мужчины, просят обратиться в милицию по телефонам: 0705568818, 0703075054 или 102.

Материалы по теме

В Таджикистане гадалок, проституток и наркоманов внесут в единую базу данных

Почти $1 миллиард: Кыргызстан активно закупает легковые авто в Китае и Корее

Обещал помощь через связи в госорганах. В Узгене задержали подозреваемого

В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве с земельными участками

Продажи автомобилей в Кыргызстане в сентябре упали на 14,6 процента

Иностранные номера и правый руль. В Кыргызстане изменили правила въезда авто

Погоня в Бишкеке. Подростка без водительских прав оштрафовали на 130 тысяч сомов

Обещал мебель. В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества

Сыргака Кенжебаева на месяц заключили под стражу

В Бишкеке водитель BMW проехал по тротуару на проспекте Айтматова

Популярные новости

Бизнес

Происшествия

После пожара на «Дордое» возбуждено уголовное дело. Сгорели 25 контейнеров

 

Двух сотрудников Чуйского предприятия электросетей задержали по делу о взятках

 

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

 

Хуситы заявили об ударе по зданию Минобороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде

 

Пресечена деятельность ряда международных каналов незаконного оборота наркотиков

 

Мощное землетрясение в Тибете: есть погибшие и пострадавшие

 

Общество

Отцовский отпуск по уходу за детьми в восемь раз короче материнского — ООН

 

Смог: чем опасно загрязнение воздуха и как защитить себя

 

На 75,8 процента увеличился запрет на въезд мигрантов в РФ, чем в прошлом году

 

Операции и выдача больничного — о рисках коррупции рассказали в Минздраве

 

Казахстан ежегодно выделяет Кыргызстану до 50 мест для обучения в вузах

 

В Минздраве КР выступили против чаевых для медиков

 

Атака на Иран

Иран готов сотрудничать со странами Залива для обеспечения безопасности региона

 

Число атак Ирана на суда в Ормузском проливе достигло максимума – СМИ

 

Президент США обвинил хуситов в попытке «взвинтить» цены на нефть

 

Взрыв на борту супертанкера произошел в Ормузе из-за подрыва подводной мины

 

Владимир Путин пообещал Ирану «сделать все» для прекращения конфликта с США

 

В США Пентагону поручили спланировать удары по Ирану до выборов в Конгресс — СМИ

 

Власть

Руководителей судов обяжут проверять сроки рассмотрения дел

 

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев прибыл с визитом в Японию

 

Армения де-факто уже вышла из ОДКБ, заявил Таалатбек Масадыков

 

На развитие Майлуу-Суу в 2027 году планируют направить миллиард сомов

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Ситуация вокруг Украины

Стали известны новые условия для урегулирования российско-украинского конфликта

 

Целью переговоров с США и Украиной будет выход на окончательный мир — Путин

 

США впервые приблизились к урегулированию конфликта в Украине — Трамп

 

Трамп попросил Маска снять ограничения для Starlink в Украине

 

Украинский вопрос. Евросоюз ищет переговорщика для диалога с Путиным

 

Возобновление трехсторонних переговоров по Украине обсудили Россия и США

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18