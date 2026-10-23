В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже Kia K7

В Бишкеке задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве при покупке автомобиля Kia K7. По данным милиции, он получил машину, выплатив продавцу лишь часть оговоренной суммы, а затем перепродал ее третьему лицу.

Как сообщили в УВД Ленинского района Бишкека, с заявлением обратился гражданин Т. Р., попросивший принять меры в отношении М. А.

По предварительным данным, 9 февраля 2026 года около 14.00 на авторынке подозреваемый договорился о покупке принадлежавшего заявителю автомобиля Kia K7, 2017 года выпуска, за 10,3 тысячи долларов.

Однако мужчина, войдя в доверие к продавцу, заплатил только 4,3 тысячи долларов, а оставшиеся 6 тысяч не передал. Позже он продал автомобиль третьему лицу, а полученные деньги использовал в личных целях. В результате потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере 524,7 тысячи сомов.

По данному факту следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 209 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Мошенничество»).

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого 1992 года рождения и доставили его в следственную службу. В соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса КР его поместили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

Ленинский районный суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В настоящее время правоохранители проверяют возможную причастность задержанного еще к трем аналогичным преступлениям.

Граждан, которые могли пострадать от действий данного мужчины, просят обратиться в милицию по телефонам: 0705568818, 0703075054 или 102.