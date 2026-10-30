В Бишкеке выявили нарушения на стройках: подрядчиков оштрафовали
В столице по итогам рейдовой проверки строительных объектов подрядные организации оштрафовали на общую сумму 1 миллион сомов. Инспекторы выявили нарушения строительных норм, требований безопасности и градостроительного законодательства.
Как сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, рейд провело Бишкекское городское управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля.
В ходе проверки специалисты осмотрели несколько объектов в городе, в том числе:
- спортивно-медицинский и реабилитационный центр «Мүрөк»;
- пятиэтажное офисное здание по улице Шербет, 11 в жилмассиве «Арча-Бешик»;
- 12-этажный жилой дом по улице Карасаева, 128;
- девятиэтажный жилой дом на 16-м участке села Кок-Жар;
- мебельный салон по улице Панфилова, 11.
По результатам рейда установлено несоблюдение требований строительных норм.
В отношении подрядных организаций составлены соответствующие акты и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Согласно статье 144 Кодекса о правонарушениях, на них наложены штрафы на общую сумму 1 миллион сомов.
В Минстрое отметили, что контроль за соблюдением строительных норм и требований безопасности на объектах будет продолжен.