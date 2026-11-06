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24.kg

Камни со стройки попали в ребенка и повредили машину. Минстрой провел проверку

13:56, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Григорий ПРУТКОВ

Министерство строительства отреагировало на публикацию 24.kg об инциденте на строительной площадке 24-этажного жилого комплекса по улице Фрунзе, 282а в Бишкеке. Специалисты провели выездную проверку, сообщили в ведомстве.

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По данным департамента государственного архитектурно-строительного контроля, 1 ноября на объекте произошел разрыв трубы бетононасоса. В результате брызги бетонной смеси попали на прилегающую территорию и доставили неудобства жителям соседних домов.

После происшествия строительная компания добровольно возместила причиненный ущерб.

По итогам проверки ОсОО «Центральноазиатская компания «Дуньян» вынесли предупреждение. Также компании выдали обязательное для исполнения предписание о соблюдении строительных норм и требований безопасности.

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