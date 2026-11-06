В Нарынской области выявили незаконное строительство бетонного завода

В Джумгальском районе Нарынской области выявили незаконное строительство бетонного завода. ОсОО «Ж энд Б Универсал Сервис» оштрафовали на 200 тысяч сомов. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Нарушение выявило Нарынское региональное управление департамента государственного архитектурно-строительного контроля во время проверки строительных объектов в регионе.

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По данным ведомства, у бетонного завода отсутствовали архитектурно-планировочная, разрешительная и проектно-сметная документация. Он не зарегистрирован в едином государственном реестре строительства.

В министерстве отметили, что строили с грубым нарушением требований Закона «О градостроительстве и архитектуре».

По итогам проверки компанию «Ж энд Б Универсал Сервис» оштрафовали. Ей выдали обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.