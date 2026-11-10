Депутат призвал Генпрокуратуру проверить законность приказов главы Минстроя

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев призвал Генеральную прокуратуру проверить законность приказов министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом он заявил на заседании комитета парламента по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По словам депутата, надзорный орган должен проверять не только деятельность предпринимателей, но и решения должностных лиц, если они могут противоречить законодательству.

В качестве примера Бекешев привел приказ главы Минстроя, изданный в апреле. Документ, по его словам, запрещает продлевать разрешения на деятельность павильонов и магазинов в Бишкеке, хотя решение таких вопросов относится к полномочиям мэрии столицы.

Депутат сообщил, что ранее обращался в прокуратуру по этому поводу, однако получил ответ, который не прояснил ситуацию.

«С каких пор приказ стоит выше закона? Ведь идет уничтожение среднего и малого бизнеса. Я понимаю, если какой-то магазин мешает и граждане жалуются — тогда нужно наводить порядок. Но зачем закрывать объекты малого бизнеса, если они никому не мешают?» — заявил он.

Также Бекешев обратил внимание на приказ о запрете зарядных станций для электромобилей. По его мнению, такие решения наносят ущерб предпринимателям.

Депутат призвал Генпрокуратуру давать правовую оценку действиям министров и проверять законность издаваемых ими документов.

Заместитель генерального прокурора Кыргызстана Залкар Акназаров отметил, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Он пообещал разобраться в ситуации.