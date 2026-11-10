USD87.45EUR97.83RUB1.07
24.kg

Депутат призвал Генпрокуратуру проверить законность приказов главы Минстроя

15:15, 10 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев призвал Генеральную прокуратуру проверить законность приказов министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом он заявил на заседании комитета парламента по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.

По словам депутата, надзорный орган должен проверять не только деятельность предпринимателей, но и решения должностных лиц, если они могут противоречить законодательству.

В качестве примера Бекешев привел приказ главы Минстроя, изданный в апреле. Документ, по его словам, запрещает продлевать разрешения на деятельность павильонов и магазинов в Бишкеке, хотя решение таких вопросов относится к полномочиям мэрии столицы.

Депутат сообщил, что ранее обращался в прокуратуру по этому поводу, однако получил ответ, который не прояснил ситуацию.

«С каких пор приказ стоит выше закона? Ведь идет уничтожение среднего и малого бизнеса. Я понимаю, если какой-то магазин мешает и граждане жалуются — тогда нужно наводить порядок. Но зачем закрывать объекты малого бизнеса, если они никому не мешают?» — заявил он.

Также Бекешев обратил внимание на приказ о запрете зарядных станций для электромобилей. По его мнению, такие решения наносят ущерб предпринимателям.

Депутат призвал Генпрокуратуру давать правовую оценку действиям министров и проверять законность издаваемых ими документов.

Заместитель генерального прокурора Кыргызстана Залкар Акназаров отметил, что каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Он пообещал разобраться в ситуации.

Материалы по теме

В Нарынской области выявили незаконное строительство бетонного завода

Камни со стройки попали в ребенка и повредили машину. Минстрой провел проверку

«Это незаконно». Дастан Бекешев выступил против запрета на комки

Минстрой введет внешнее управление еще на шести проблемных стройках в Бишкеке

Садыр Жапаров поручил разобраться в деле трех мужчин после ссоры с прокурором

Депутат: Новый чертеж Генплана Бишкека не опубликовали

Депутат: Заставляя убийц петь гимн, патриотизма в них не прибавишь

В Ноокатском районе открыли новое здание прокуратуры

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

«Экзамен для кандидатов сделали как для ученых» — Суваналиев о выборах

 

В Кыргызстане насчитали более 4,4 миллиона избирателей перед выборами президента

 

Выборы президента. «Бутун Кыргызстан» поддержит кандидатуру Исхака Масалиева

 

Исхак Масалиев выдвинул свою кандидатуру на должность президента

 

ЦИК предупредила чиновников о недопустимости вмешательства в выборы

 

Общество

В горных районах Кыргызстана ожидаются снег и гололед

 

Весь мир на пуантах, а наши — на пьедестале! Балетный триумф в Бишкеке

 

В Бишкеке выделят около 500 миллионов сомов на саженцы

 

Рост ОРВИ и гриппа. Бесплатная вакцина в Кыргызстане закончилась 

 

В Анкаре отметили 125-летие Касыма Тыныстанова

 

Труженики в неволе. Как для заключенных создают рабочие места

 

Власть

Генпрокуратура выявила около 15 проверок бизнеса с нарушениями за два года

 

Ташиев призвал привлечь главу МЧС к ответственности за гибель Амира

 

В Ошском гарнизоне назначили нового военного прокурора

 

В Федерации профсоюзов Кыргызстана сменилось руководство

 

Байсалов выразил несогласие с лишением Аскара Акаева статуса экс-президента

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 

Трамп анонсировал масштабное мирное соглашение, касающееся Европы

 

Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому

 

Родные заявили о принуждении кыргызстанца к войне. МИД направил России ноту

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18