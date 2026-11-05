Уставный капитал стройкомпаний должен стать гарантией для дольщиков — Минстрой

Строительные компании в Кыргызстане должны иметь уставный капитал в размере до 100 миллионов сомов. Эти средства будут оставаться в распоряжении фирмы до завершения строительства и служить финансовой гарантией для покупателей жилья. Об этом заявил министр строительства Нурдан Орунтаев, отвечая на вопрос о защите дольщиков в случае банкротства или недобросовестных действий застройщика.

Журналист 24.kg спросил его, будет ли государство нести ответственность, если граждане вложат деньги в строительную компанию, а та впоследствии не выполнит свои обязательства.

По словам Нурдана Орунтаева, одним из механизмов защиты покупателей станет требование к строительным фирмам иметь уставный капитал до 100 миллионов сомов.

«Он остается до окончания строительства и служит, можно сказать, гарантией того, что строительная компания не обанкротится. У нее будут определенные денежные средства для продолжения строительства либо для возмещения ущерба», — пояснил он.

Таким образом, наличие уставного капитала должно обеспечить дополнительную финансовую защиту граждан, вложивших средства в строительство жилья.