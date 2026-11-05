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Минстрой введет внешнее управление еще на шести проблемных стройках в Бишкеке

13:07, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Кыргызстане продолжают искать решения для завершения строительства жилых домов, которые годами остаются недостроенными, и защиты прав дольщиков. В отношении ряда строительных компаний планируют ввести внешнее управление, привлечь инвесторов и возобновить работы. Об этом на пресс-конференции сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев.

Он рассказал о ситуации с проектами компании «Дөөлөт Курулуш», квартиры в которых приобрели около 3 тысяч человек. Речь идет о двух объектах — в жилмассиве «Кудайберген» и городе Шопокове. Их строительство началось в 2021 году, однако до сих пор не завершено. Для продолжения работ привлекают инвесторов, а строительством занимается новая команда.

По словам министра, одной из причин остановки стало отсутствие грамотных финансовых расчетов: квартиры продавали примерно по 750 долларов за квадратный метр, не учитывая возможный рост цен на материалы и стоимость строительных работ. Теперь финансовые расчеты и условия договоров приходится пересматривать, чтобы завершить объекты. 

Орунтаев также сообщил о работе еще с шестью проблемными объектами.

  • жилые дома на 80 квартир по улице Жибек Жолу, 295 и 297. Строительство началось в 2018 году компанией «Эксперт Строй»;
  • 9-этажный дом на 169 квартир по улице Мичурина, 121Б (блоки А и Б). Строительство началось в 2021 году компаниями «Эксперт Строй» и «Гидротехстрой»;
  • 15-этажный дом на 200 квартир в жилмассиве «Кок-Жар», улица Куйручук, 197/2. Строительство началось в 2022 году компаниями «Эмаком» и «Ханстрой»;
  • жилой комплекс на 360 квартир по улице Молдокулова в жилмассиве «Кок-Жар». Его начали строить в 2013 году компании «Кыргыз-Арабиан Альхнейзи» и «ОППС Строй»;
  • 10-этажные дома по улице Куттубаева, 15/9а, 15/9б и 15/10 в селе Таш-Добо. Строительство началось в 2020 году;
  • жилой комплекс на 181 квартиру по улице Кипкалова, состоящий из пяти этажей и мансардного этажа. Его строительство началось в 2021 году.

По ним проводятся юридические процедуры, после завершения которых планируется возобновить строительство. По оценке министра, начать полноценные работы рассчитывают в ближайшие полтора-два месяца.

Глава Минстроя подчеркнул, что при принятии решений необходимо учитывать права и законные интересы дольщиков. Граждане, в свою очередь, намерены обсудить предложенные варианты между собой и после консультаций выработать общую позицию.

Основная задача ведомства — найти законные механизмы для возобновления строительства и сделать так, чтобы люди, годами ожидающие свои квартиры, не потеряли вложенные средства и жилье.

Напомним, что 31 октября министр посетил шесть проблемных жилых объектов в Бишкеке и встретился с их дольщиками. На некоторых стройках работы не ведутся несколько лет, а история отдельных объектов началась еще в 2013 году.

 

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