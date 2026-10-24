В Бишкеке водитель Lexus насмерть сбил подростка на мотоскутере

В Бишкеке в результате ДТП погиб 16-летний подросток, управлявший мотоскутером. Авария произошла 24 октября около 01.50 на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Московской, сообщили в ГУВД столицы.

По данным милиции, 25-летний водитель Lexus LX 570 ехал по проспекту Чингиза Айтматова в южном направлении и, предварительно, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате автомобиль столкнулся с мотоскутером, двигавшимся по улице Московской на восток.

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От удара мотоскутер вместе с водителем отбросило на другой автомобиль.

Несовершеннолетний водитель мотоскутера 2010 года рождения скончался на месте.

По факту ДТП возбудили уголовное дело по части 3 статьи 312 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Водителя Lexus задержали и водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В настоящее время следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.