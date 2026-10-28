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24.kg

В Бишкеке стройкомпанию лишили лицензии и внесли в черный список

20:00, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Лицензия «Люкс Гранд ЛТД» по решению комиссии, созданной Министерством строительства, аннулирована, а компания внесена в черный список.

По данным Минстроя, ведомство неоднократно предупреждало, что продажа лицензий и передача их другим лицам запрещены законом.

На видео продается лицензия фирмы.

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Согласно законодательству, передача лицензии другому лицу не допускается. При выявлении подобных фактов лицензия аннулируется, а ее владелец вносится в черный список.

Чтобы предотвратить подобные случаи, Министерство строительства перевело процедуру получения лицензий для граждан и юридических лиц в электронный формат.

Теперь достаточно подать необходимые документы в электронном виде, чтобы получить лицензию онлайн в течение одного дня.

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