Минприроды: иностранцам напрямую не выдают лицензии на разработку месторождений

Лицензии на пользование недрами иностранным гражданам в Кыргызстане в настоящее время не выдаются. Об этом 16 ноября на заседании Комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике заявил заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Амантур Турсуниязов.

По его словам, крупные месторождения не передаются в разработку частным лицам. Лицензии получают государственные предприятия, доля государства в которых составляет не менее двух третей. При этом госпредприятия могут привлекать инвесторов.

Депутат Уланбек Жаанбаев обратил внимание, что на практике иностранные инвесторы могут работать через компании, зарегистрированные на граждан Кыргызстана. Турсуниязов предположил, что в таких случаях деятельность осуществляется на основании договоров.

Председатель комитета Кубанычбек Самаков поинтересовался, не создаст ли запрет на передачу лицензий на недра в залог препятствий для самого государства. В частности, он напомнил о заявлении президента относительно самостоятельной разработки месторождений с привлечением средств государственных банков.

«Сегодня у государства есть все условия разрабатывать месторождения самостоятельно, без лицензий и без залога», — ответил представитель Минприроды.

Депутат Алишер Козуев, в свою очередь, спросил, не приведет ли передача месторождений государственным предприятиям без проведения аукционов к потере бюджетных доходов.

Турсуниязов пояснил, что месторождения государственного значения по решению кабинета министров передаются государственным предприятиям. При этом они, как и другие недропользователи, обязаны уплачивать бонус в течение месяца.

Также замминистра сообщил, что предлагаемые поправки позволят выдавать лицензии на разработку отвалов и хвостохранилищ. В настоящее время такие объекты передаются по решению кабмина, однако лицензии на их разработку не оформляются.

Обсуждение проходило в рамках рассмотрения законопроекта о внесении изменений в законы «О залоге», «О недрах» и «Об отходах производства и потребления».