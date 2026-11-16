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Минприроды: Аукционы на недра без согласия местных властей проводиться не будут

11:55, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

Без согласия местных властей аукцион на недра проводиться не будет, заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Амантур Турсуниязов.

Так он ответил на вопрос депутата Табылды Муратбеков о том, где в законопроекте прописана обязанность недропользователя согласовывать работу с местными жителями.

По словам замминистра, в аукционную комиссию обязательно входят не менее двух представителей местной власти. Затем в рамках экологической экспертизы проводятся общественные слушания, а недропользователь должен представить письменное согласие акима и айыл окмоту, а также протокол слушаний.

Муратбеков указал, что эти требования закреплены лишь во внутреннем положении министерства, а не в законе, и не установлено, какая доля жителей должна поддержать проект. Замминистра Турсуниязов пообещал прописать это в подзаконных актах в течение шести месяцев после принятия закона.

По словам Турсуниязова, для добычи песка и гравия в руслах рек необходимо заключение МЧС, а рекультивационные средства компании получают обратно только после того, как районная комиссия примет рекультивированный участок.

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