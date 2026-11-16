Минприроды: Аукционы на недра без согласия местных властей проводиться не будут

Без согласия местных властей аукцион на недра проводиться не будет, заявил на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Амантур Турсуниязов.

Так он ответил на вопрос депутата Табылды Муратбеков о том, где в законопроекте прописана обязанность недропользователя согласовывать работу с местными жителями.

По словам замминистра, в аукционную комиссию обязательно входят не менее двух представителей местной власти. Затем в рамках экологической экспертизы проводятся общественные слушания, а недропользователь должен представить письменное согласие акима и айыл окмоту, а также протокол слушаний.

Муратбеков указал, что эти требования закреплены лишь во внутреннем положении министерства, а не в законе, и не установлено, какая доля жителей должна поддержать проект. Замминистра Турсуниязов пообещал прописать это в подзаконных актах в течение шести месяцев после принятия закона.

По словам Турсуниязова, для добычи песка и гравия в руслах рек необходимо заключение МЧС, а рекультивационные средства компании получают обратно только после того, как районная комиссия примет рекультивированный участок.



