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В Бишкеке приостановили лицензии 19 строительных компаний

14:59, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В отношении недобросовестных строительных компаний принимаются меры. В Бишкеке приостановили лицензии 19 строительных компаний, сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству замминистра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Бакай Турдугулов.

По его словам, еще три строительные компании лишились лицензий.

Турдугулов отметил, что по 46 долгостроям в Бишкеке ведется работа. В частности, собираются необходимые документы и рассматриваются возможные пути решения проблем.

В качестве одного из примеров он привел компанию «Доолот Курулуш». Для решения ситуации с ее объектами создана государственная дирекция, а Министерство строительства выступило учредителем и подключилось к завершению строительства.

Кроме того, в столице есть восемь объектов, строительство которых не могут завершить уже около 10 лет. По ним ведомство собирает документы и ведет соответствующую работу.

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